A Fazenda 15: Jenny reage após recado de Adriane Galisteu: ‘Me vendo bem’

Jenny Miranda alfineta expulsão de Rachel Sheherazade e diz o que entendeu de recado de Adriane Galisteu em A Fazenda 15

A influenciadora digital Jenny Miranda revelou o que sentiu do discurso de Adriane Galisteu ao vivo na noite de quinta-feira, 19, sobre a expulsão de Rachel Sheherazade. Em uma conversa com Kamila Simioni, ela contou que viu um trecho positivo da mensagem da apresentadora.

Ao comentarem sobre como Galisteu falou sobre a situação do dia que culminou na expulsão de Rachel, Simione declarou: “Ela falou que estamos entregando tudo e mais um pouco. Adoro ouvir isso, porque tem hora que a gente acha que não está entregando nada legal, né?”. Então, Jenny concordou. “Vou levar isso como positivo, porque pode ser que estejam me vendo bem lá fora”.

Então, as duas criticaram Rachel. “Ela deu mole demais! Ela se perdeu na arrogância e na prepotência”, afirmou Simioni. E Jenny afirmou: “Ficou andando com moleque e comprando a pilha dos outros”.

Record TV exibe motivo para Rachel Sheherazade ter sido expulsa

Na noite desta quinta-feira, 19, a Record TV exibiu a cena que causou a expulsão de Rachel Sheherazade por ter feito uma atitude proibida em A Fazenda 15. Na edição ao vivo, a emissora revelou quando Rachel colocou a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão.

A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny. Então, Lucas Souza entrou no meio delas para separá-las e evitar que a briga continuasse.

Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou que o gesto de encostar no rosto foi a atitude que tirou Rachel do programa. "A Rachel quebrou uma regra do programa ao usar uma das mãos para tocar no rosto de Jenny. Rachel infelizmente está fora de A Fazenda 15. No domingo, ela vai estar no Hora do Faro para falar sobre tudo o que aconteceu”, disse ela.