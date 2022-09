A Fazenda 14: Vini e Lucas falam sobre “reorganizar e mirar nos neutros” no jogo

Vini e Lucas falaram sobre estratégia na sede de A Fazenda e decidiram “mirar nos neutros” para “reorganizar” o jogo após eliminação

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 21h50

Esta quinta-feira, 22, é dia decisivo em A Fazenda. Com a primeira eliminação do reality acontecendo hoje, ViniButtel e Lucas Santos decidiram falar de estratégias.

“Acho que é hora de reorganizar. Não ficar só nessa guerra fria e mirar nos neutros”, opinou Vini ao lado de Lucas na sede da competição.

O ex- De Férias com Ex, que teria xingado Deolane Bezerra antes do reality, deu os nomes de quem achava ser “neutro”: Babi, Iran, André e Rosi. Ainda segundo Vini, qualquer um desses quatro competidores sairia em uma possível roça.

Porém, Lucas afirmou ao colega de confinamento que continuará votando em Deborah Albuquerque caso ela retorne da roça nesta quinta.

O ator da novela Carrossel ainda comentou que “o grupo de lá”, não pretende votar em Deolane agora: “Eles estão comendo pela beirada, eles vão mandando um de cada vez, conforme for saindo, eles vão mandando os cabeças. Eles não vão bater em Deolane agora”.

Tenso!

Na manhã desta quinta-feira, Bia Miranda acordou o peão Shay aos gritos e acusou o participante de ser folgado com as tarefas.

“Se eu não fizer, você tem que fazer. Estou lá há mais de duas horas fazendo a p*rra da ave e você fica dormindo, p*rra”, disparou a neta de Gretchen.