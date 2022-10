A Fazenda 14: “Tudo lembra ela”, Thomaz Costa está sentindo falta de Tati Zaqui

O ator desabafou para Kerline e Alex sobre a falta que Tati faz

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 23h50

As coisas não vão boas nem no amor e nem no jogo para Thomaz Costa. Após a saída de sua parceira na eliminação desta quinta-feira (13), o ator vem chorando constantemente dentro do reality show.

Na manhã desta sexta-feira, Thomaz desabafou para Kerline Cardoso e Alex Gallete: “Tudo agora fica lembrando ela, porque a gente fazia tudo junto”, comentou o ex-Carrossel.

A cantora Tati Zaqui, foi eliminada com 27,70% dos votos, após o público não gostar da sua estratégia de jogo. O grupo B da casa, combinou juntamente com a ex-peoa de ir para a roça e vetar Vini Buttel da Prova do Fazendeiro. Tati se voluntario para o plano, porém a participante não conseguiu ganhar a prova e se deu mal no final, sendo a eliminada da semana.

A apresentadora, Adriane Galisteu, comentou que o público de A Fazenda 14 não gosta de quem se coloca na roça e que nenhum participante que já fez esse ato, voltou para o reality.

Oh, gente, menino Thomaz está com sintomas de Saudade Dela! 😔 #AFazendapic.twitter.com/2T1XT7B5kN — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2022

Toda sexta-feira é dia de festa no reality show rural A Fazenda 14. E nesta sexta-feira, 14, não seria diferente. Porém, enquanto os peões se arrumavam para a noite de diversão, uma notícia ruim acabou com o clima dos confinados.

“Atenção, todos os figurinos e o kit de festa devem ser devolvidos imediatamente no closet”, leu a fazendeira da semana Bia Miranda (18). Assim, os participantes tiveram que devolver os kits, que vinham com secador, chapinha e máquina de barbear, além dos looks temáticos de Roller Disco.