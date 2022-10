A Fazenda 14: Shayan afirma que MC Kevin ‘se matou’ por sentir medo de Deolane

Equipe de Deolane repudia as falas feitas por Shayan em podcast

Nesta quinta-feira (27), Shayan Haghbin, expulso de A Fazenda 14, participou do Link Podcast, apresentado por Lucas Maciel e fez graves acusações contra Deolane Bezerra. Shay culpou a adovogada pela morte de MC Kevin, esposo dela que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro no ano passado. No caso, os rumores afirmam que o funkeiro tentou pular de um quarto para outro pela varanda para Deolane não flagrar possível traição.

Ao falar da advogada, o Shayan afirmou que ela é uma pessoa traidora. "Para ela, você é uma pessoa igual papel higiênico, limpou a bunda e joga fora. E nem estou falando de relacionamento, estou falando de tudo. O cara [MC Kevin] não se matou por medo dela?”, disse o iaraniano.

Após a fala, Lucas Selfie pediu para o ex-peão não falar isso.

A equipe de Deolane e suas irmãs criticaram as acusações feitas por Shayan. Em nota publicada, a equipe da peoa disse: “Nós, familiares e equipe da Deolane, viemos a público repudiar a fala abominável que Shay teve em seu último podcast, culpando a Deolane pelo terrível fato da morte de Kevin”.

Confira o momento e a nota completa:

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.