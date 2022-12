A Fazenda 14: Produção comete gafe ao punir Babi e volta atrás: “Não é válida"

A produção do reality puni Babi por lavar as mãos na pia da sede, porém a peoa estava certa

Mais um erro para a conta da produção de A Fazenda 14! Na madrugada desta quinta-feira (1), Bárbara Borges lavou a mão após usar o banheiro dentro da sede do reality show, ato proibido pois a participante está na baia. Mas, segundo as regras do programa, quando a área dos animais está fechada, os membros da baia podem usar os reservatórios da casa.

Antes mesmo que terminasse de lavar as mãos, a sirena de punição tocou, assustando Babi e seus aliados. "Ué, mas a área dos animais está fechada", disse Iran Malfitano. Pelé concordou com o amigo afirmando que o ato de Babi não foi errado e questionando se Pétala não estaria na área dos animais: "É, então pode usar a pia. A Pétala está lá [na área externa], não está?".

Os peões confirmaram que Pétala estava na área da baia gravando seu depoimento para pedir votos ao público. Iran se revoltou com a produção e começou a explicar o motivo da atriz ter usado a pia da sede. "Enquanto está dando depoimento, é proibido ir na área dos animais”, disse o ator.

Por fim, a produção de A Fazenda 14 voltou atrás e retirou a punição de Babi: "Atenção! A locução anterior não é válida", afirmou a voz.

Confira a cena:

Com a participação de Pétala Barreiros e Deolane Bezerra na primeira roça falsa de A Fazenda 14, o perfil oficial no Instagram e no Twitter da morena decidiu puxar mutirão para a advogada “sair” do reality show rural.

Ao justificar a decisão, a equipe de Pétala disse que seria para não dividir os votos do público do programa que torce pelas meninas do grupo A, sendo assim, uma estratégia de jogo pois Deolane tem mais chances de ganhar.