A Fazenda 14: Perfil oficial de Pétala Barreiros puxa mutirão para Deolane, dividindo opiniões na internet

No Twitter e no Instagram, perfil de Pétala declara torcida para Deolane e internautas criticam

Com a participação de Pétala Barreiros e Deolane Bezerra na primeira roça falsa de A Fazenda 14, o perfil oficial no Instagram e no Twitter da morena decidiu puxar mutirão para a advogada “sair” do reality show rural.

Ao justificar a decisão, a equipe de Pétala disse que seria para não dividir os votos do público do programa que torce pelas meninas do grupo A, sendo assim, uma estratégia de jogo pois Deolane tem mais chances de ganhar.

“Borboletinhas, como vocês sabem, Deolane tem mais chances de “sair” nessa roça falsa e decidimos apoiá-la para não dividirmos votos. Pétala com certeza vai entender a nossa decisão e também apoiaria sabendo o cenário. FOCO NO R7!”, publicou a equipe de Pétala.

Alguns internautas não gostaram da atitude e criticaram a equipe da influenciadora digital. “Isso é muito humilhante para Pétala... Ela vai ficar com 0%... Acho difícil ela gostar dessa ideia, ainda mais com Deolane falando mal dela…”, disse Laine. Outro internauta publicou: “Vocês não confiam na força de vocês, né? Até porque vocês não têm público. E na final vão fazer a mesma coisa, vão levantar torcida pra Deolane até mesmo se ela estiver junta na final. Kkkkkk”

Confira:

Bárbara Borges não aguentou a emoção após competir sua terceira Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (30) e não conseguir ganhar, caindo no choro profundo após a dinâmica e antes de pedir votos ao público.

Assim que chegou de volta à sede, a atriz foi consolada pelo amigo Iran Malfitano e acredita que enfrentará mais uma berlinda na quinta-feira (1), ao lado de Pétala Barreiros e sua grande rival Deolane Bezerra.