A Fazenda 14: Pai de Pétala, conhecido por roubar uma joalheria, grava vídeo detonando a Record TV: “Lixo”

Altemir Barreiros, pai de Pétala, deseja a saída da filha do programa e detona a Record TV. Confira

Altemir Barreiros, também conhecido como pai Barreiro ou por roubar joalherias em São Paulo em 2011, gravou uma série de vídeos detonando a Record TV, após toda polêmica da saída de Deolane Bezerra do reality A Fazenda 14.

Segundo ele, a emissora não é digna de entrar nos lares cristões e se soubesse, não teria deixado sua filha participar do jogo. Altemir também postou que está tomando as medidas necessárias para tirar Pétala do reality show, como foi o caso com a advogada.

“Embora você ache que seja digna de entrar nos lares brasileiros, nos lares cristões, não. Você é um lixo que tem que ser exterminado da face da terra, isso não é TV, isso é o próprio inferno em pessoa. Se eu soubesse que a Record seria esse lixo que demonstrou ser nesse programa, manipulado, nesse programa parcial, não teria deixado minha filha participar”, disse Altemir Barreiros em seus Stories.

Isso que dá mostrar o cofrinho, @recordtvoficial 🤣🤣🤣 Esses aí aprenderam direitinho🤣🤣🤣 Seu Pétulo tá puto nos stories. Tá tomando medidas pra resgatar a filha e Dona Flor postou alguém no hospital e disse q tá vomitando

Queria agradecer pelo conteúdo do plantão de amanhã❤️ pic.twitter.com/Izw7afkwLz — WebTVBrasileira 👊🏼 (@webtvbrasileira) December 5, 2022

Pétala Barreiros virou motivo de piada na internet após pedir para seu namorado, Bernardo Coutinho fazer algo para tirá-la de A Fazenda 14. Com a desistência da líder do grupo, Deolane Bezerra, as meninas do grupo A se revoltaram e queriam todas sair.

Durante a tarde deste domingo (04), Pétala, Bia Miranda e Moranguinho arrumaram as malas e entraram no closet pedindo para deixar o reality show rural, sem obter uma ajuda da produção, a influenciadora digital apelou para seu namorado: "Bê, estou com saudades. Se você ainda está aí, faz alguma coisa. Me tira daqui", disse.