A Fazenda 14: Iran Malfitano critica Bia Miranda: ‘É ácido, é ódio’

Ator Iran Malfitano aproveita o dia para expor suas opiniões sobre peoa

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 17h34 - Atualizado às 17h49

Nesta sexta-feira, 14, o ator Iran Malfitano (41) aproveitou o dia para expor sua opinião sobre Bia Miranda (18), que vem dando o que falar dentro do reality show rural A Fazenda 14, por sua postura. Cansado do que está vendo a peoa fazer, o ator disse com bastante raiva o que pensa sobre ela.

Enquanto conversava com seu aliado Shayan, Iran falou o seu ponto de vista sobre a neta de Gretchen. “Bia é ácido, é ódio”, disse. O ator falou que Bia coloca a culpa de seu comportamento na vida, mas que, de acordo com exemplos de algumas outras pessoas, ela apenas escolhe ser assim e viver assim. “Ela poderia ter feito outras escolhas”, completou.

Iran ainda disse que, de vez em quando, é bom não se calar diante das ofensas que as pessoas fazem. “Quando se sentir ofendido, você tem direito de responder ou se calar”, contou, completando que sempre diz isso para Deborah, para que ela tenha calma, para tentar não retrucar sempre.

Veja a conversa de Iran e Shayan:

Iran falando que Bia é ácida, ela é ódio e bota a culpa na vida. #AFazendapic.twitter.com/IAvgkdZcCY — Central Reality (@centralreality) October 14, 2022

Iran Malfitano critica produção e emissora do programa

Iran também aproveitou para criticar a produção da Record, reclamando que nada aconteceu após Bia Miranda ser acusada de empurrar outro participante do reality show rural A Fazenda 14.

“Eu tô vendo dois pesos e duas medidas. Uma cadeira foi quebrada pelo Vini, várias formas de bolo na primeira vez, ontem foram várias formas de bolo de novo, e o que foi? Uma punição de 24h. Então, vamos quebrar uma cadeira, vamos quebrar umas coisas”, exclamou o ator.

Claramente revoltado, Iran falou que não vai ser calado pela direção do reality show rural. “Tem muita gente vendo o que eu tô vendo. Para ser um programa correto, direito, tem que ser igual para todo mundo. e tá sendo? Não tá sendo. E me calar não vão mesmo. ‘Vambora’ porque credibilidade não tá tendo nenhuma”, refletiu o peão durante conversa.