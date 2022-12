A Fazenda 14: Britto Jr. revela motivo do cancelamento da festa de ‘A Fazenda 14’:

Britto Jr. expõe confusão nos bastidores de A Fazenda 14 e revela motivo que causou o suposto cancelamento da festa de encerramento

O jornalista e ex-apresentador de A Fazenda, Britto Jr. usou suas redes sociais na madrugada desta terça-feira (13) para alfinetar a Record TV e expor o motivo do cancelamento da festa da final do programa.

Após Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso e Alex Gallete comentarem em seus Stories que a festa seria cancelada, a informação viralizou na internet a ponto de a produção do programa voltar atrás da decisão e realizar a festa.

O comunicador afirmou que a festa teria sido cancelada por conta de demissão dentro do reality show rural: "Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo", iniciou.

Em seguida, Britto disse: “Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli vai abandonar o barco!", completou se referindo ao diretor do programa.

Veja a fala do jornalista:

Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo. Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli vai abandonar o barco! — Britto Jr. (@brittojr) December 13, 2022

Deolane Bezerra voltou a acusar a Record TV de manipulação após o resultado da roça especial dessa segunda-feira (12). Nos vídeos gravados em seus Stories na tarde desta terça-feira (13), a loira afirmou que não faz sentido André Marinho, último eliminado do jogo, ter recebi uma baixa porcentagem de votos, se na última roça ele ganhou mais de 50%.

“Pegaram essa falcatrua aí da Fazenda?, iniciou a advogada afirmando existir manipulação nos resultados da eliminação do programa.

Em seguida, ela apontou a diferença dos números da votação: “O André voltou semana passada com 50% (dos votos), agora saiu com 3%. E as porcentagens dos que voltaram? Ai meu Deus, até quando vocês serão enganados? Está difícil Brasil!”, concluiu Deolane.