A Fazenda 14: Deolane acusa ‘Record TV’ de manipular saída de André Marinho: “Falcatrua”

Após a saída de André do jogo, Deolane acusa a produção de manipular o resultado das roças

Deolane Bezerra voltou a acusar a Record TV de manipulação após o resultado da roça especial dessa segunda-feira (12). Nos vídeos gravados em seus Stories na tarde desta terça-feira (13), a loira afirmou que não faz sentido André Marinho, último eliminado do jogo, ter recebi uma baixa porcentagem de votos, se na última roça ele ganhou mais de 50%.

“Pegaram essa falcatrua aí da Fazenda?, iniciou a advogada afirmando existir manipulação nos resultados da eliminação do programa.

Em seguida, ela apontou a diferença dos números da votação: “O André voltou semana passada com 50% (dos votos), agora saiu com 3%. E as porcentagens dos que voltaram? Ai meu Deus, até quando vocês serão enganados? Está difícil Brasil!”, concluiu Deolane.

Assista ao vídeo:

Na reta final do reality show rural, os participantes eliminados do jogo participaram da dinâmica de lavação de roupa suja. O ex-De Férias com Ex, Vini Buttel, resolveu aproveitar o momento para alfinetar as rivais Kerline Cardoso e Tati Zaqui.

O peão foi vestido para a gravação uma blusa onde na parte da frente tinha a imagem de Kerline e a frase “Volta fazendeira!”, brincando com a formação da roça que Tati Zaqui se voluntariou a participar e prometeu ganhar a prova do fazendeiro, mas acabou sendo eliminada de A Fazenda 14.