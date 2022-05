Simony Braga ensina como manter a pele bronzeada no inverno

A temporada de temperaturas baixas definitivamente chegou ao Brasil! Diante deste cenário, quem deseja manter a pele bronzeada e com aquele glow incrível do verão, precisa recorrer a alguns truques.

Especialista em bronzeamento e empresária no ramo, Simony Braga destaca que mesmo em estações onde a incidência de raios solares é menor, é possível garantir o bronzeado. “Nesse momento, os cosméticos podem ser grandes aliados. Existem no mercado aceleradores de bronzeamento, que garantem uma cor incrível mesmo com pouco tempo de exposição ao sol”, pontua.

Fatores como a hidratação e nutrição da pele também interferem na duração do bronzeado durante os dias frios. “Com a queda das temperaturas, a pele fica mais exposta e, por isso, é recomendado investir em dermocosméticos para repor a água da pele, bem como aumentar a ingestão de água. Na alimentação, produtos ricos em carotenoides, como a cenoura, ajudam a ativar a melanina da pele”, recomenda Simony Braga.

Assim como ocorre no verão, ela destaca que é necessário estar atento aos horários mais seguros para um banho de sol, que são antes das 10h da manhã e depois das 16h. “Não é porque o sol está entre nuvens que o protetor solar é dispensável. A incidência dos raios ultravioleta acontece durante todo o ano”, alerta.

Há ainda a opção pelo bronzeamento artificial. Na técnica que Simony Braga utiliza em clientes, por exemplo, são usados óleos naturais na pele que dão um efeito dourado à pele bronzeada, funcionando como se fosse uma auto maquiagem. “Esse procedimento costuma durar até 15 dias e é bastante democrático, sendo assim uma alternativa para manter a aparência saudável da pele e até mesmo a marquinha, para quem gosta”, destaca.

Os autobronzeadores em versão cosmética também são uma alternativa. “Esses produtos também atendem as pessoas que não podem pegar sol, como aquelas que estão em pós-operatório, fizeram procedimentos estéticos, fazem uso de alguma medicação específica que veta a exposição solar ou mesmo aquelas que têm alergia ao sol. O cuidado deve ser apenas em fazer a aplicação correta para evitar machas”, ressalta.

Confira a seleção de produtos da especialista em bronzeamento Simony Braga para manter a pele de verão no inverno:

