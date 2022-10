Self care: 5 hidratantes corporais que vão fazer a diferença na sua pele

Deseja potencializar a rotina de cuidados com a pele? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 hidratantes corporais que vão te conquistar desde o primeiro uso. Dá uma olhada:

1. Bepantol Derma Hidratante Restaurador Loção Corporal: https://amzn.to/3Txh2om

Livre de conservantes e fragrâncias, a loção corporal da Bepantol Derma possui textura leve e não oleosa. Garantindo hidratação intensa por 48 horas, ela alivia a pele ressecada imediatamente.