Pele seca: 6 produtos para a rotina de cuidados

Fácil de aplicar e com textura em gel, esse produtinho da Bio-Oil possui fórmula 100% ativa e com maior poder de absorção da pele. Super hidratante, ele ajuda a combater o ressecamento, descamação e alivia coceiras.

Quem tem pele seca, precisa tomar alguns cuidados específicos, não é mesmo? Além de evitar banhos muito quentes e beber a quantidade necessária de água por dia, incluir produtos com alto poder de hidratação na rotina de cuidados é essencial. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão cuidar da sua pele e ajudar a combater o ressecamento. Dá uma olhada:

Com textura leve, esse creme da Bepantol Derma penetra profundamente nas camadas da pele para reparar, proteger e nutrir. Altamente hidratante, ele previne o ressecamento extremo e pode ser usado diariamente.

3. Sabonete Dermonutritivo, Granado:

Enriquecido com manteiga de karité, extrato de aveia e óleo de oliva, o Sabonete Dermonutritivo da Granado é perfeito para peles secas e sensíveis. Podendo ser aplicado no rosto e no corpo, ele hidrata, nutre e garante uma pele mais macia e sedosa.