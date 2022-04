Óleo fortalecedor, esmalte de tratamento e mais: 5 produtos para cuidar das suas unhas

Confira 5 produtos que vão garantir unhas mais fortes, bonitas e saudáveis

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 18h00

Deseja ter unhas mais fortes, bonitas e saudáveis? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 produtos essenciais que vão fazer a diferença na rotina de self care. E tem de tudo: óleo fortalecedor, esmalte de tratamento e mais! Dá uma olhada: 1. Óleo Fortalecedor de Unhas, Granado: https://amzn.to/3EUTsM0 Com fórmula de rápida absorção, o Óleo Fortalecedor da Granado atua diretamente na reposição do silicone presente na queratina das unhas, deixando-as mais fortes, protegidas e super saudáveis.

2. Tônico Milagroso, Top Beauty: https://amzn.to/3vmLQ23 Potente e eficaz, o Tônico Milagroso da Top Beauty conta com ação antioxidante, auxilia no crescimento, nutre e ajuda a evitar a quebra.

3. Base Fortificante, Impala Cosméticos: https://amzn.to/3EU85iT A Base Fortalecedora da Impala é a escolha ideal para quem deseja fortalecer, proteger, regenerar e hidratar as unhas.

4. Abençoada Cerinha, Top Beauty: https://amzn.to/3vkD4Bm Formulada com óleo de cravo, queratina, óleo de rícino e lanolina vegetal, a Abençoada Cerinha da Top Beauty nutre e hidrata as cutículas, fortalece as unhas e estimula seu crescimento natural.

5. SOS Cutículas Perfeitas, Granado: https://amzn.to/3kjyf58 Prática de usar e com fórmula enriquecida com óleo de girassol e vitamina E, a SOS Cutículas Perfeitas da Granado promove um tratamento intensivo para as cutículas, garantindo mais hidratação e maciez.

