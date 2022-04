Lançamentos e pré-vendas: 5 romances que você precisa ler em 2022

Confira os novos romances do site da Amazon que prometem te conquistar desde a primeira página

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022

Nada melhor do que conhecer novas histórias apaixonantes, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 romances incríveis que você precisa ler em 2022. Entre lançamentos e pré-vendas, confira nossa seleção e não deixe de garantir os seus títulos favoritos! Dá uma olhada: 1. Em busca de Cinderela e Em busca da perfeição: https://amzn.to/3uVHNIp Escrito por Colleen Hoover, mesma autora de “É Assim Que Acaba”, este romance conta a história de Six e Daniel, dois jovens que se conhecem em um armário de vassouras. Os dois nunca se viram antes, e a surpresa rapidamente cede espaço à conexão, uma afinidade repentina e irresistível que os une, conduzindo-os a uma história que tem tudo que os melhores contos de fada nos dizem: juras de amor, condições predefinidas, uma garota escapando nos momentos finais… como Cinderela, à meia-noite. Tempos depois, após se reencontrarem e perceberem que a realidade nem sempre possui a mesma magia dos contos de fada, o que os mantém unidos é a força dos sentimentos depois que um segredo do passado de um deles é revelado.

2. A Pequena Ilha da Escócia: https://amzn.to/35HLmJN “A Pequena Ilha da Escócia”, de Jenny Colgan, apresenta ao leitor Flora MacKenzie. Ela tem certeza de que ter fugido de Mure, a pacata ilha escocesa onde cresceu, foi uma escolha certa. Afinal, em Mure todo mundo a conhece desde pequena, e ninguém a deixaria esquecer o passado. Já em Londres, ela pode ser anônima, ambiciosa e se entregar à paixão sem futuro pelo seu chefe bonitão. No entanto, quando um novo cliente do escritório exige a presença de Flora em Mure, ela é obrigada a conviver novamente com sua família. Mas é nessa volta forçada às raízes que Flora descobre um sentimento que dá um novo sentido à sua vida: o amor pela culinária.

3. A Bússola do Coração: https://amzn.to/3ub8Wb8 Escrito por Sarah Ferguson, Duquesa de York e uma das mais famosas ex-integrantes da família real britânica, “A Bússola do Coração” é um romance histórico fascinante sobre Lady Margaret Montagu Scott. Filha do duque e da duquesa de Buccleuch, amiga íntima da rainha Vitória, Margaret vive em um ambiente repressivo onde as mulheres são enjauladas em espartilhos e obrigadas a se conformar com isso. No entanto, ela é uma garota corajosa, impulsiva, sincera e ambiciosa, o oposto do que a sociedade espera. Quando seus pais organizam um casamento social para ela, pouco antes de seu noivado ser anunciado, Margaret foge em busca da vida que sempre sonhou.

4. Amor Em Cores: https://amzn.to/3j4JVbi “Amor Em Cores” é uma antologia extraordinária e inspiradora de contos românticos, escritos pela nigeriana-britânica Bolu Babalola. Na obra, a autora reconta as mais variadas histórias de amor de diferentes culturas ― de africanas, iorubás e mitos gregos a relatos antigos do Oriente Médio ―, com uma linguagem moderna e valores atuais. Através de histórias curtas, Bolu apresenta ao leitor diversos pontos de vista sobre o amor. Afinal,como ela mesma diz: "O amor enriquece o mundo em que vivemos. O amor é terno, experimental, brutal e corajoso. É uma bagunça”.

5. Os dois duques de Wyndham — O fora da lei + O aristocrata: https://amzn.to/3r4YwI1 Leitura perfeita para fãs de romances de época, nesta duologia de Julia Quinn conhecemos duas histórias: O Fora da Lei e O Aristocrata. A primeira história nos apresenta o vigarista Jack Audley, que após assaltar uma carruagem na estrada, é apontado como o filho perdido da Casa de Wyndham. Caso seja provado que é herdeiro legítimo de seu falecido pai, Jack terá algo que nunca desejou: o título de duque. Já em “O Aristocrata”, a autora nos apresenta Amelia Willoughby e Thomas Cavendish, o duque de Wyndham. Noivos desde bebê, enquanto Amelia espera que ele enfim arrume um tempo para se casar, fica claro que isso não é uma prioridade para ele. Porém, tudo muda quando Thomas percebe que Amelia é muito mais do que uma conveniência e, seu primo há muito perdido, reaparece e pode ser o verdadeiro duque.

