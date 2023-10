Skincare noturno: 10 produtos indispensáveis para a sua rotina de cuidados com a pele

Selecionamos produtos para a pele super eficazes para sua rotina noturna

Não é segredo que, para uma pele sempre linda, hidratada e saudável, manter uma rotina diária de cuidados é suuuper importante, não é mesmo? No período da noite, algumas etapas são indispensáveis para um bom skincare, como a limpeza profunda da pele e a hidratação. Além disso, vale apostar em séruns, cremes e outros produtos que tenham fórmulas mais concentradas, e que vão cuidar da sua pele enquanto você dorme.



Hoje, existem diversos produtos que são capazes de tratar e proporcionar inúmeros benefícios para cada tipo de pele. Por isso, antes de montar a sua rotina, é indispensável consultar um dermatologista para descobrir quais são os mais indicados para você!



Para te ajudar a garantir itens de qualidade para a sua rotina de skincare noturna e não deixar de lado nenhuma etapa, selecionamos 10 produtos disponíveis na Amazon que prometem fazer tooooda a diferença na sua pele. Dá uma olhada:



1. Cleansing oil Gokujyun, Hada Labo: https://amzn.to/3EhI4YT



Com dois tipos de ácido hialurônico e uma combinação de óleo de oliva e óleo de jojoba em sua fórmula, este cleansing oil remove toda a maquiagem (até as que são à prova d’água) e impurezas acumuladas na pele, mas sem remover sua oleosidade natural. Ah, e pode ser utilizado por todos os tipos de pele!

Reprodução/Amazon

2. Gel de limpeza profunda, Deep Clean, Neutrogena: https://amzn.to/3H7fAmz



Perfeito para peles mistas a oleosas, este gel de limpeza penetra profundamente nos poros, eliminando todas as impurezas do rosto, o excesso de oleosidade e as células mortas da superfície da pele. Além disso, ele suaviza a epiderme e ajuda a prevenir o ressecamento.

Reprodução/Amazon 3. Esfoliante Energizing Deep Clean, Neutrogena: https://amzn.to/3yNxjMM



Com fórmula suave e microesferas que ajudam a remover as células mortas, impurezas e oleosidade da pele, esse esfoliante oferece uma sensação única de refrescância e energização.

Reprodução/Amazon 4. Tônico facial, Aloe Skin Toner, Océane: https://amzn.to/3qhQUAY



Indicado para limpar e proporcionar um toque refrescante, este tônico também regula o pH da pele, evita a obstrução dos poros e prepara para melhor absorção de outros produtos. Possui, em sua fórmula, ácido hialurônico que potencializa a hidratação, aloe vera, que conta com propriedades calmantes, e ácido salicílico, que ajuda a controlar a oleosidade e prevenir acnes.

Reprodução/Amazon

5. Água micelar Hialurônico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3eg6UO4



Podendo ser utilizada no rosto, lábios e olhos, este item forma micelas, que capturam maquiagens e outras impurezas do rosto como um imã. Com 7 benefícios em um único produto, ele limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza e preenche a pele com hidratação, graças ao poder do ácido hialurônico em sua fórmula.

Reprodução/Amazon

6. Creme Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/3mp9vcZ



Com textura leve, suave e em water gel, este hidratante facial possui ácido hialurônico em sua fórmula, ajudando a combater sinais de envelhecimento da pele e a controlar a oleosidade. Ideal para todos os tipos de pele, garante hidratação e muitos outros benefícios com até 48 horas de duração.

Reprodução/Amazon

7. Máscara labial noturna, Océane: https://amzn.to/3FlmEey



Enriquecida com vitamina C e antioxidantes, essa máscara labial age durante a noite para que você amanheça com lábios muito mais macios, revigorados e viçosos. Além disso, sua textura em bálsamo garante uma melhor absorção dos ingredientes nutritivos.

Reprodução/Amazon

8. Face care intensive, Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/32awCBt



Enriquecido com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida, este creme noturno restaura os danos diários, ajuda a combater sinais de envelhecimento da pele, uniformiza o tom, proporciona hidratação intensa por 24 horas e possui toque seco. Além disso, auxilia na redução de oleosidade da pele e possui um efeito primer instantâneo.

Reprodução/Amazon

9. Hidratante restaurador, Bepantol Derma: https://amzn.to/32mNNiM



Indicado para peles sensíveis e secas, este item hidrata profundamente e restaura a pele durante a noite, atuando nas camadas mais profundas. Possui, em sua fórmula, dexpantenol, niacinamida, lipídios naturais e glicerina.

Reprodução/Amazon

10. Loção hidratante noturna Tea Tree, The Body Shop: https://amzn.to/32plss0



Com uma textura de gel-loção, este item fornece uma hidratação leve para peles acneicas durante a noite, controla o excesso de oleosidade e ajuda a reduzir as imperfeições da epiderme. Além do mix dos três óleos em sua fórmula, o produto conta com mentol, que tonifica e dá aquela sensação refrescante, pantenol, que amacia e evita ressecamento e glicerina, que hidrata.

Reprodução/Amazon