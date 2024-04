App Day: confira dicas de produtos em oferta no aplicativo da Amazon

Desenvolvida para cabelos longos com pontas finas e quebradiças, essa máscara oferece tratamento profissional e preenchedor de pontas instantâneo, além de cabelos mais compridos e densos.

Se você ama garantir produtos com desconto, não pode perder essa dica! Nos dias 22 e 23 de abril, o App Day está reunindo ofertas exclusivas no aplicativo da Amazon nas mais diversas categorias: dispositivos Amazon, informática, livros, cozinha, casa e muito mais.

Ideal para o skincare noturno, esse kit conta com um creme facial anti-idade e um sérum preenchedor anti-idade. Enriquecidos com ácido hialurônico puro, os produtos hidratam a pele intensamente por 24 horas, preenchendo as linhas de expressão e revitalizando a pele.