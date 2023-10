Dispositivos Echo com Alexa: confira 7 modelos com até R$200 off no site da Amazon

Confira 7 dicas de dispositivos com desconto para utilizar no dia a dia

Se você está a fim de garantir muito mais praticidade e tecnologia no dia a dia, que tal apostar em dispositivos com Alexa? Os dispositivos Echo, caixas de som inteligentes, podem ser controladas por voz através da inteligência artificial da Amazon, e são capazes de realizar diversas funções que vão tornar a sua rotina mais simples - como, por exemplo, acessar streamings de músicas, mostrar as últimas notícias do dia, informar sobre a previsão do tempo, realizar ligações, controlar outros dispositivos inteligentes e muito mais.

Hoje, existem diversos modelos de dispositivos Echo disponíveis e, para te ajudar a escolher seu favorito, selecionamos 7 itens que estão em oferta no site da Amazon (e de até R$200 off)! Demais, né?

Confira e escolha seu Echo favorito:

1. Echo Pop: https://amzn.to/3ZGOYTS

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Alta definição de áudio sem perdas | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

2. Echo 4ª geração: https://amzn.to/3F3GIUf

Descrição do produto: Som premium | Hub Zigbee de casa inteligente | Alta definição de áudio sem perdas | Dolby Audio | Alto-falantes Woofer de neodímio 3” e dois tweeters de 0,8” | Dimensões de 144mm x 144mm x 133mm.

3. Novo Echo Show 5, 3ª geração: https://amzn.to/3Q2zp5I

Descrição do produto: Áudio aprimorado, com vocais mais nítidos e graves duas vezes mais potentes | 3 microfones, sendo um adicional para melhorar a qualidade das respostas de Alexa | Processador novo e mais rápido com o Amazon AZ2 Neural Edge | Design compacto com tela de vidro e borda fina | Tela de 5,5 polegadas com resolução de 960 x 480 pixels | 1 alto-falante de 1,75” | Câmera de 2MP | Dimensões de 147mm x 91mm x 82mm.

4. Echo Show 5, 2ª geração: https://amzn.to/3QeRJJ7

Descrição do produto: Tela de 5,5 polegadas e sensível ao toque | Câmera de 2MP com tampa integrada | Alto-falante embutido de 1,65 polegadas de alcance completo | Dimensões de 148mm x 86mm x 73mm.

5. Echo Show 10: https://amzn.to/46DJxaE

Descrição do produto: Tela de 10 polegadas, sensível ao toque, com rotação automática e inclinação manual | 2 alto-falantes de 1,0” | Câmera de 13MP com enquadramento automático | 4 microfones | Dimensões de 251mm x 230mm x 172mm.

6. Echo Show 15: https://amzn.to/3Q5E4E3

Descrição do produto: Experiência Fire TV | Tela 15,6 polegadas, com resolução de 1920 x 1080 pixels | 2 alto-falantes de 1,6” | Câmera de 5MP | 6 microfones | Dimensões de 402mm x 252mm x 35mm.

7. Echo Studio: https://amzn.to/3Q6kOWI

Descrição do produto: Três alto-falantes mid-range de 2”, tweeter de 1”, woofer de 5,25” | Áudio de alta definição sem perdas | Dolby Atmos | Hub de casa inteligente Zigbee integrado | Controles de privacidade | Dimensões de 206mm x 175mm.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

