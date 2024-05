Freezer, microondas, fritadeira e mais: 11 itens para cozinha no site da Amazon

Esse freezer horizontal de 99 litros possui dupla função, podendo ser usado como congelador ou refrigerador, dreno frontal para auxiliar no degelo, cesto aramado interno e controle de temperatura ajustável no painel frontal.

Se você está pensando em garantir novos itens para renovar a sua cozinha, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 11 produtos que estão disponíveis na Amazon e vão tornar o ambiente ainda mais equipado e completo. Tem de tudo: freezer, cafeteira, microondas, fritadeira e muito mais!

Com capacidade de 21 litros, esse microondas tem a função de manter o prato aquecido até o momento de consumir, função descongelar com apenas um toque, função para eliminar odores internos, menu dia a dia para maior praticidade e potência de 1200W.

Esse mixer vai deixar a sua cozinha muito mais bonita e prática. Com a nova tecnologia Pro Mix, tritura mais e espirra menos, graças ao formato triangular. Acompanha um mini processador, batedor de claras e copo on-the-go, para você levar suas receitas para onde for.

Esse mini processador possui lâminas em inox para cortes mais precisos dos seus alimentos, além de um botão pulsar para maior controle do resultado desejado.

6. Mini processador New Oggi, Mallory: https://amzn.to/3LV9cDQ

Esse espremedor de frutas possui dupla rotação, garantindo a extração total do suco. Além disso, acompanha uma peneira que facilita a preparação das bebidas, jarra transparente, tampa com ajuste e capacidade de 1,5 litros.

8. Liquidificador, Oster: https://amzn.to/3ZMqBUV

Com 1100W de potência, esse liquidificador possui tampa medidora de 100ml e 12 velocidades, além da função Pulsar para garantir receitas de qualidade. Com jarra em plástico antimicrobiano, esse item será um forte aliado no dia a dia.