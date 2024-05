Maternidade: 7 livros incríveis para fortalecer o vínculo materno

Confira 7 dicas de obras que toda mãe deve garantir

Mãe é aquela que respeita, cuida e dá carinho, e essa é a tríade que compõe um sentimento universal: o amor. A cada dia, a conexão com os filhos é fortalecida através de pequenos gestos, e incentivar essa união é fundamental para desenvolver uma estrutura saudável no ambiente familiar. Pensando nisso e em homenagem ao Dia das Mães, preparamos uma lista com 7 obras que vão te ajudar a compreender a maternidade de forma inclusiva, além de nutrir e estreitar a relação com os filhos. Saiba mais sobre a importância de um ambiente familiar acolhedor, uma comunicação não violenta e, também, conheça histórias inspiradoras sobre empoderamento materno. Confira nossas dicas de livros e escolha seus favoritos: 1. Todas as minhas mortes, de Paula Klien: https://amzn.to/4b9KIkM Este é um livro inspirador para todas as mulheres que nunca desistiram de realizar seus sonhos e ser quem desejam ser. O romance de ficção da artista carioca Paula Klien aborda diversos temas sobre a existência feminina, em especial a maternidade. De forma crua e honesta, ela adentra as dores e as alegrias das inúmeras tentativas de fertilização e a difícil tarefa de gestar, mesmo diante das complicações.

Reprodução/Amazon

2. Todas as vidas de Tati, de Vanessa Nascimento: https://amzn.to/4ahoUT0 A partir de experiências pessoais em sala de aula, a pedagoga Vanessa Nascimento narra a história fictícia de Tati, uma garota de 14 anos, que recebe mais cobranças da mãe por engajamento nas redes sociais do que por boas notas na escola. Na trama, a autora aborda questões importantes como maternidade, saúde física e mental, além de auxiliar pais e mães a se comunicarem com os filhos de forma saudável.

3. Cuide-se pra cuidar, de Laura Schwengber: https://amzn.to/3UVBDGg Ser mãe é um dos acontecimentos mais enriquecedores da vida, mas também pode ser bastante desafiador. Por isso, Laura Schwengber compartilha a própria experiência e conhecimentos para te ajudar a superar os desafios da maternidade com equilíbrio, saúde, motivações verdadeiras e soluções possíveis. Por meio de ensinamentos práticos sobre autoconhecimento e autocuidado materno, a autora explica também a importância de se cuidar em primeiro lugar para ter uma relação saudável com os filhos, fortalecendo o vínculo.

4. Mulher & Mãe, de Lidi Barros: https://amzn.to/4biGVBO Já notou que muitas mulheres, ao se tornarem mães, sentem que, após anos de dedicação aos filhos, perdem suas identidades? Este livro-caixinha, da Matrix Editora, reúne 100 perguntas escritas pela autora Lidi Barros, e vai ajudá-la a rever seus valores e situação de vida. A partir de reflexões sobre autoestima, finanças, gratidão, espiritualidade, sexualidade, autocuidado e autovalor, você terá mais autonomia e poderá construir uma relação livre de cobranças no âmbito familiar.

5. Além do autismo, de Andreia Silva: https://amzn.to/3USZlTD Famílias neuro atípicas merecem ser vistas e acolhidas, e é exatamente isso que a autora Andreia Silva — terapeuta em saúde mental e mãe de uma criança no espectro autista — oferece neste guia prático de ferramentas e dicas para facilitar o cotidiano no lar. Com técnicas de organização, planejamento e definição de prioridades, respaldadas pelos anos de experiência na administração, ela lança um olhar inclusivo sobre a maternidade e a importância de uma base familiar com equilíbrio.

6. Por uma infância feliz, de Catherine Gueguen: https://amzn.to/3wsTDi4 Para garantir uma infância feliz ao seu filho, é preciso dedicação e acolhimento. É isso que aborda a defensora da parentalidade positiva e pediatra francesa, Catherine Gueguen, neste livro. A autora rechaça castigos e ameaças verbais como mecanismos educativos e defende uma criação que valorize o bem-estar das crianças. A médica compartilha, ainda, as mais recentes descobertas da neurociência e levanta a bandeira a favor do desenvolvimento infantil saudável por meio de relações afetivas equilibradas.

7. As 5 linguagens do amor das crianças, de Gary Chapman e Ross Campbell: https://amzn.to/4dCwDhs A maternidade não é uma tarefa simples, mas ao decifrar as necessidades emocionais de seu filho, por meio das cinco linguagens do amor, você conseguirá implementar as estratégias propostas por Gary Chapman e Ross Campbell. A obra reúne orientações que abrem o caminho para o fortalecimento e conexão genuína. Nesse vínculo especial, ambos vão desenvolver uma compreensão mútua profunda, cultivar cumplicidade, compartilhar momentos de alegria duradoura e construir uma comunicação não violenta.

