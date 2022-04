10 produtos para fazer um spa day em casa

Que tal aproveitar o final de semana para relaxar e ter um momento super especial de autocuidado? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtinhos incríveis que vão garantir um spa day perfeito no conforto do seu lar. E tem de tudo: máscara facial, vela aromática, massageador, óleo corporal e muuuito mais!

Dá uma olhada:

1. NIVEA Aqua Rose 3 em 1: https://amzn.to/3wXU8yy

Multifuncional e indicado para todos os tipos de pele, o NIVEA Aqua Rose 3 em 1 pode ser usado como sabonete, esfoliante ou máscara facial. Enriquecido com argila branca, ácido hialurônico e água de rosas orgânicas, ele promove uma limpeza profunda, remove as impurezas, ajuda a desobstruir os poros, revitaliza a pele e garante muita maciez.