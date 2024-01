Beleza: 10 lançamentos disponíveis na Amazon para você garantir na produção

Hidratante, secador, leave-in e muitos outros itens de beleza para você conhecer

Se você está pensando em garantir novos produtos de beleza para arrasar nas produções e nos cuidados com a pele, não pode perder essa lista! Selecionamos 10 lançamentos que estão disponíveis na Amazon e que você não pode deixar de conhecer. Tem de tudo: hidratante, secador, leave-in, creme para o rosto e muito mais!

Confira e escolha seus favoritos:

Com vitamina C em sua fórmula, esse item hidrata e ilumina a pele, além de contar com ação antioxidante.

Economize seu tempo com uma prancha de titânio. Esse item possui temperatura máxima de 250°C, amortecimento nas duas lâminas, aquecimento ultra rápido, cinco variações de temperatura e sistema de segurança com desligamento automático após uma hora.

Esse hidratante labial com cor rosa glitter e conta com um aroma de tutti-frutti e efeito gloss. Sua composição possui manteiga de cacau, o que garante lábios macios e livres do ressecamento.

Com propriedades hidratantes, este creme proporciona alívio de irritações, redução de inflamações, alta ação umectante, emoliente, antioxidante e anti-inflamatória.

Com vitamina E e óleo de rícino em sua fórmula, esse gel incolor é ideal para quem ama deixar os fios das sobrancelhas e cílios bem alinhados. Sua textura possui ótima fixação, secagem rápida e longa duração, além de ser incolor.

Esse kit especial conta com três edições limitadas do LipChilli, destacando suas cores brilhantes, brilhos intensos, aplicador em formato de espátula e aromas únicos. Possui ácido hialurônico para hidratação e aumento labial.

Com alta potência e duas velocidades, esse secador também possui jato de ar frio, revestimento com tourmaline íon que selam as cutículas dos fios e os deixam disciplinados e macios, e revestimento cerâmico com tecnologia Keratin, que promove maior proteção das madeixas. Acompanha um difusor de cachos que ajuda a minimizar o frizz, aumenta o volume e define os fios.

Esse condicionante capilar proporciona alinhamento, proteção ao calor, brilho e maciez do cabelo. É indicado para todos os tipos de fios e pode ser usado como condicionador ou leave-in.

Com ácido glicólico, ácido salicílico e ácido maltobiônico em sua fórmula, esse gel ajuda a combater cravos e espinhas, promove clareamento de manchas de acne, auxilia na redução dos poros dilatados, controla a oleosidade, uniformiza a textura da pele e garante um efeito peeling noturno.

Esse fluído ativador proporciona brilho intenso aos fios, com nutrição, proteção térmica contra altas temperaturas, ação antioxidante e anti-frizz. Sua fórmula inovadora, enriquecida com linhaça e extrato de algas marinhas, forma uma película protetora sobre a fibra capilar.

