8 aspiradores de pó que vão garantir uma rotina mais prática

Com base carregadora e controle remoto, o aspirador de pó robô Fast Clean Advanced da Mondial varre, aspira e limpa com apenas um toque. Além disso, possui 40W de potência e 90 minutos de autonomia, sensores antiqueda e sistema de leitura de obstáculos.

Que tal ter mais praticidade e eficiência na hora da faxina da sua casa? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 aspiradores de pó incríveis que vão fazer a diferença no dia a dia. E tem de tudo: aspirador robô, multifuncional, portátil e muuito mais! Dá uma olhada:

Com rodas 360º para melhor movimentação e potência de 1250W, o Aspirador A10 Smart da Electrolux aspira sólidos e líquidos, limpa carpetes, tapetes, pisos frios e até mesmo os locais de difícil acesso, como frestas, tetos e cantos.

3. BLACK+DECKER Aspirador de Pó e Água Portátil Dubster: https://amzn.to/3bF5639

Com bocal flexível para líquidos, bocal com escova para estofados e bocal para cantos e frestas, esse aspirador portátil possui capacidade do coletor de 700ml para pó e de 170 ml para líquido. Perfeito para levar a qualquer lugar que desejar!