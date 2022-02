Zilu Camargo relembra encontro com Deborah Secco em Orlando: ''Momentos especiais''

Morando nos EUA, Zilu Camargo recorda encontro com Deborah Secco durante férias da atriz na Flórida

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 15h05

Nesta quinta-feira, 24, Zilu Camargo (63) encantou a web com uma recordação internacional ao lado de Deborah Secco (42).

Enquanto aproveitava alguns dias em Orlando, a empresária acabou encontrando coincidentemente a atriz, que também passou uma temporada na cidade da Flórida.

“TBT especial diretamente de Orlando com a maravilhosa Deborah Secco! Momentos especiais com pessoas especiais”, escreveu ela na legenda do post.

Logo os comentários ficaram cheios de elogios. “Lindas”, disse um. “Duas divas”, declarou outro. “Ícones”, afirmou mais um.

Vale lembrar que Zilu tem morado nos Estados Unidos desde o início da pandemia muito bem acompanhada do namorado, Antonio Casagrande.