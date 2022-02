Zilu Camargo aposta em vestido com fenda para show e esbanja beleza

Cheia de elegância, Zilu Camargo surgiu deslumbrante em show de Fábio Jr. nos EUA

Mais um look de Zilu Camargo (63) chamou a atenção de seus seguidores!

Nesta quarta-feira, 16, a famosa compartilhou um clique de quando foi ao show de Fábio Jr (68) em Orlando, nos EUA, e acabou se destacando com sua roupa.

Usando um vestido longo com fenda, Zilu Camargo surgiu deslumbrante e esbanjou beleza com muita elegância no recinto.

"Eu acredito e sempre acreditei na vida... De uma maneira muito forte, muito intensa! É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração... Que ele só pulsa, bate chora, mas não pensa!" - ainda apaixonada pelo show maravilhoso do @fabiojroficial aqui em Orlando", contou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas não deixaram de admirar a mãe de Wanessa Camargo (39). "Linda e poderosa", disseram. "Simplesmente maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Zilu Camargo esbanjou um estilo luxuoso ao surgir em um evento de gala com o namorado.

Veja o look de Zilu Camargo: