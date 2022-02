Com o namorado, Zilu Camargo surge luxuosa em evento de gala

Na rede social, Zilu Camargo impressionou ao surgir com vestido de festa ao lado do amado em evento nos EUA

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 10h15

A empresária Zilu Camargo (63) encantou ao mostrar mais um momento de sua vida fora do Brasil.

Neste domingo, 13, a famosa compartilhou fotos ao lado do namorado, Antonio Casagrande, em um evento de gala e chamou a atenção.

Isso porque, Zilu Camargo surgiu deslumbrante com o amado usando um look de festa cheia de brilhos. Longo e de mangas, o vestido se destacou nos registros.

- Zilu Camargo aposta em vestido decotado para o Revéillon e deixa tatuagem à mostra

"Amanhã é comemorado o Valentine's Day nos EUA... mas ao lado dele @antonio_casagrande_, todo dia é hora de contemplar nosso amor e parceria! E nesse final de semana, aproveitamos o evento maravilhoso da @giubertidecor, com nossos amigos @ricksollo1, @gehelena01 e um showzaço de @rickerenner! Tudo perfeito, com amigos do coração e muito amor envolvido!", contou sobre o momento.

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar a mãe de Wanessa Camargo (39). "Casal mais lindo", admiraram os fãs. "Rainha", enalteceram outros.

Confira os cliques de Zilu Camargo com o namorado: