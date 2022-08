Zilu Camargo mostra momentos encantadores com os netos nos EUA

Após anos sem ver a filha, Camilla Camargo, e os netos, Zilu Camargo curte dias cheios de amor com eles nos EUA

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 10h04

Após muitos anos sem ver a família que mora no Brasil, Zilu Camargo (64) pode curtir com a filha Camilla Camargo (36) e os netos alguns parques nos EUA. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou um vídeo resumindo os momentos divertidos que tiveram.

Ao lado dos pequenos, Joaquim (2) e Julia (1), a empresária se jogou nos parques da Disney e em outros passeios animados. "Viver é cultivar memórias e preservar lembranças! Bom dia, meus amores!", disse ela ao exibir os registros encantadores.

Nos comentários, os internautas admiraram os momentos felizes da família. "Você merece ser muito feliz", desejaram. "Maravilhosas", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Zilu Camargo encantou ao mostrar fotos com Camilla Camargo na Disney. Após quatro anos, elas voltaram ao parque juntas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Camilla Camargo no aeroporto

Nesta última terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a Camilla Camargo falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!