Zezé Di Camargo ganha homenagem em avião: ''É por vocês que existo''

Cantor Zezé Di Camargo agradece carinho após ser surpreendido por passageiros em voo, que cantaram o sucesso 'É o Amor'

Nesta quinta-feira, 10, o cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para compartilhar uma surpresa que recebeu durante uma viagem. Dentro do avião de Cuiabá para Campinas, o sertanejo foi homenageado pelos passageiros.

Em sua conta oficial no Instagram, o famoso publicou o vídeo em que os tripulantes da aeronave cantavam a música É o Amor, que se tornou o primeiro grande sucesso dele e do irmão, Luciano Camargo. Emocionado, ele fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs.

"Hoje num voo de Cuiabá para Campinas fui homenageado por todos os passageiros do voo! É por vocês que existo. Muito obrigado!", escreveu Zezé Di Camargo ao legendar o registro.

"Você é o maior da história, ídolo!", "O maior ídolo da música sertaneja", "Você merece demais, Zezé, você é único e insubstituível", elogiaram os seguidores.

Por que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficarão separados?

Noiva do cantor Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda se tornou assunto nesta semana após chorar por ficar separada do amado pela primeira vez. O momento foi compartilhado nas redes da musa fitness na última terça-feira, 08.

O motivo da separação do casal é que Graciele Lacerda não irá acompanhar o noivo em um show, e acabou se emocionando ao se despedir dele. A influenciadora é bastante acostumada a acompanhá-lo na maioria de suas apresentações pelo Brasil.

"Emotiva, primeira vez ficando sozinha na fazendo sem o 'mô' dela", disse uma amiga de Graciele, que gravava o momento de drama envolvendo o casal. A influenciadora acabou chorando ao abraçar o amado para dar tchau, e vê-lo entrando no carro para o trabalho.

Graciele Larceda e Zezé estão juntos há 11 anos, e o noivado aconteceu durante a pandemia de Covid-19, quando eles promoveram uma festa especial na fazenda do sertanejo. Antes, o cantor foi casado com Zilu Godoi, com quem teve três filhos, Wanessa, Igor e Camilla.