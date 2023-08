Por que Graciele Lacerda e Zezé ficarão separados? Entenda drama envolvendo casal

Graciele Lacerda se tornou assunto nesta semana após chorar por ficar separada de Zezé

Noiva do cantor Zezé Di Camargo (60), a influenciadora digital Graciele Lacerda (42) se tornou assunto nesta semana após chorar por ficar separada do amado pela primeira vez. O momento foi compartilhado nas redes da musa fitness na última terça-feira, 8.

O motivo da separação do casal é que Graciele Lacerda não irá acompanhar o noivo em um show, e acabou se emocionando ao se despedir dele. A influenciadora é bastante acostumada a acompanhá-lo na maioria de suas apresentações pelo Brasil.

"Emotiva, primeira vez ficando sozinha na fazendo sem o 'mô' dela", disse uma amiga de Graciele, que gravava o momento de drama envolvendo o casal. A influenciadora acabou chorando ao abraçar o amado para dar tchau, e vê-lo entrando no carro para o trabalho.

Graciele Larceda e Zezé estão juntos há 11 anos, e o noivado aconteceu durante a pandemia de Covid-19, quando eles promoveram uma festa especial na fazenda do sertanejo. Antes, o cantor foi casado com Zilu Godoy, com quem teve três filhos, Wanessa, Igor e Camilla.

A musa fitness não tem filhos, mas não esconde o desejo de aumentar a família ao lado do artista. Também durante a pandemia, ela decidiu fazer um tratamento para engravidar, já que o desejo de ser mãe surgiu após os 40 anos.

No entanto, após algumas tentativas, a musa fitness se viu frustrada por não conseguir e decidiu ser mais reservada em relação ao assunto. "Vi que estavam criando muita expectativa e resolvi deixar as coisas mais em off. Quando tivermos boas notícias, vamos compartilhar", disse ao Gshow.

Hoje, a musa fitness aproveitou para compartilhar os bons momentos que tem passado na fazenda do amado desde que ele partiu para suas apresentações. Ela posou em uma piscina vestindo um biquíni azul e brincou na legenda: "38º na sombra".

