Graciele Lacerda tem filhos? Noiva de Zezé di Camargo fez tratamento

Juntos há mais de 10 anos, Graciele Lacerda e Zezé di Camargo já revelaram o desejo de construir família juntos

Em um relacionamento de mais de 10 anos com Zezé di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda não esconde o desejo de construir uma família ao lado do sertanejo. Nos últimos anos, por exemplo, ela realizou um tratamento para engravidar.

A decisão de Graciele aconteceu ainda durante a pandemia, quando o casal ficou mais recluso. Depois de passar dos 40 anos, a famosa, que não tem filhos, contou que sentiu despertar um desejo que nunca havia sentido antes.

“Até meus 38 anos eu não pensava em ter filhos. Depois de uma conversa que o Zezé teve comigo sobre a nossa vida já estar encaminhada, de vários projetos que tínhamos juntos, inclusive a nossa casa, estarem se concretizando, eu repensei. A partir daí despertou uma vontade, e juntos decidimos iniciar o tratamento para que eu pudesse engravidar”, revelou a morena.

Através de seu perfil do Instagram, Graci mostrou aos seguidores algumas sessões e visitas ao médico. No entanto, ela confessou ter ficado um pouco frustrada com as diversas tentativas e preferiu ficar um pouco mais reclusa quanto ao assunto.

"Vi que estavam criando muita expectativa e resolvi deixar as coisas mais em off. Quando tivermos boas notícias, vamos compartilhar. Não quero frustrar expectativas, nem minhas e nem de quem nos segue e torce por nós", desabafou ela ao Gshow.

Na época, a musa fitness confessou que Zezé estava animado quanto a possibilidade de ter mais um filho. "Ele sempre fala sobre o assunto, se vê uma criança já comenta, sem dúvida esse período está servindo pra preparar nós dois para a chegada de um filho", contou ela, que acabou enfrentando momentos de sensibilidade durante o processo.