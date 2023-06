Zeca Pagodinho celebra shows lotados e passeia por Los Angeles: ‘De Xerém a Hollywood’

Cantor de samba Zeca Pagodinho compartilha momentos vividos durante sua viagem pelos EUA

Nesta quarta-feira, 6, o cantor de samba Zeca Pagodinho usou suas redes sociais para celebrar sua passagem incrível pelos Estados Unidos da América. Focado em sua carreira internacional, o artista está quase esgotando as entradas para sua apresentação em Los Angeles, na Califórnia.

“De Xerém a Hollywood!!!! A incrível história de um sambista que nasceu no Irajá, subúrbio carioca, e hoje se apresenta em Los Angeles, no The Globe Theater, com casa cheia ! Últimos ingressos disponíveis!”, comemorou o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, Zeca aparece todo estiloso, usando uma jaqueta de couro preto, com um cachecol e touca da mesma cor, para se proteger do vento da cidade norte-americana. O cantor posa na frente da famosa placa de Hollywood, um dos principais pontos turísticos de Los Angeles. Já em outra publicação o artista aparece se divertindo pelas ruas andando de patinete.

“Zeca turistão ataca novamente! 😎 Hoje foi dia de andar de patinete pelas ruas de LA, posar com o letreiro de Hollywood e, pra fechar com chave de ouro, comer uma bela sobremesa! E mais tarde tem show!”, comentou.

Zeca Pagodinho é um cantor e compositor de samba de 64 anos de idade, nascido no dia 4 de fevereiro de 1959, na cidade do Rio de Janeiro. Começou sua carreira nos bairros de Irajá e Del Castilho, no subúrbio da cidade carioca. É considerado por muitos um dos maiores nomes do estilo musical, sendo que especialistas afirmam que Zeca é um dos mais prodigiosos versadores de sua geração.

Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém

Apaixonado por Xerém, distrito de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Zeca Pagodinho sempre faz ações sociais para ajudar a população da região. Na última páscoa, ele manteve sua tradição, reuniu seus amigos e saiu pelas ruas do local para distribuir ovos de Páscoa para as crianças. Nas redes sociais, o cantor mostrou detalhes da boa ação.