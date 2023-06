Whindersson revela sentir reprovação de irlandeses por tatuagens no rosto

Viajando pela Irlanda, humorista Whindersson Nunes revela sentimento de reprovação por conta de tatuagens no rosto

Neste último domingo, 18, o humorista Whindersson Nunes usou suas redes sociais para revelar um problema e tanto! Na Irlanda para participar de uma uma competição de boxe, o comediante desabafou que vem sentido que as tatuagens em seu rosto não são bem aceitas no país do norte da Europa.

“Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'”, comentou o humorista, através de seu perfil oficial no Twitter.

Bem-humorado com a situação, o influenciador digital compartilhou uma imagem de um meme para poder exemplificar o que está sentindo com tudo isso. “E e eu fico com essa energia todo tempo”, completou o humorista.

Whindersson Nunes recentemente fez mais uma tatuagem em seu rosto, escrito “Bom Jesus”, dentro de uma coroa. O lutador está em Dublin, na Irlanda, para participar de um campeonato internacional de boxe amador com algumas outras personalidades e vai enfrentar um influenciador inglês na fase do mata-mata.

Whindersson Nunes fala de sua relação com a fortuna

Há pouco tempo, o humorista e lutador Whindersson Nunes respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o sentido da vida. Assim, ele refletiu sobre quando ostentava a sua fortuna. “Quando eu não era nada, eu só queria deixar de ser ninguém. Depois que me tornei alguém, me deparei com a fama e o dinheiro. E aí eu encontrei meu novo propósito: 'Não ser um merda'. Seguir trabalhando como se ainda não fosse ninguém, porque não sou mesmo”, começou o lutador, na publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Depois meu propósito se tornou inspirar as pessoas. Pelo meu tamanho mesmo, pelo alcance, é meio merda ficar usando isso para mostrar o que posso comprar, o que eu posso ter, como eu posso viver. Tive essa fase, mas graças a Deus eu aprendo muito rápido e logo saio da pira. Por isso, stand up, boxe, filme, música. É sempre buscando uma nova vertente. De propósito em propósito eu vou dando sentido a minha vida”, finalizou o ator.