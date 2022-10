Vitória Strada abre álbum de foto de dia de viagem em Los Angeles: "Deusa"

Curtindo uma viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos, Vitória Strada abre álbum de fotos do dia

Redação Publicado em 18/10/2022, às 09h17

A atriz Vitória Strada (26) está curtindo uma viagem especial para Los Angeles, nos Estados Unidos, ao lado da noiva, Marcella Rica, e alguns amigos. E dividiu com seus seguidores diversos registros de um dia pela cidade.

Através de seu perfil no Instagram, Vitória Strada compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi seu dia em Los Angeles.

Para curtir o dia, Vitória Strada apostou em uma camisa azul oversized, combinando com um boné do mesmo tom, além disso, surgiu com botas tratoradas de cano longo.

Nos comentários da publicação feita por Strada, os seguidores exaltaram a beleza da artista global: "Uma deusa em L.A", escreveu um. "Curte muito lindona!", ressaltou outro. "Sempre entregando muito estilo", disse o terceiro.

Veja as fotos de Vitória Strada:

Vitória Strada maquia a noiva Marcella Rica

Mostrando seus dotes no universo da maquiagem, Vitória Strada surgiu produzindo a noiva, Marcella Rica recentemente. A famosa postou um vídeo em que aparece maquiando a amada e contou que Marcella pediu uma produção rápida, que demorou cerca de 10 minutos. No registro, Vitória explicou: "Isso é para quando você quer fazer uma make para uma pessoa que não tem paciência de ficar passando 500 coisas na cara. Então, você tem que fazer uma maquiagem correndo e tirá-la da cadeira logo. Estou com taquicardia, porque é uma cliente muito exigente. A gente tem que mostrar sempre o resultado para a cliente, para ela ficar satisfeita e voltar". Marcella, então, aproveitou para "cantar" a noiva: "Ah, eu volto. Aqui eu volto sempre!", brincou.

