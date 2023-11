Virginia Fonseca e Zé Felipe encantam em viagem com as filhas de jatinho

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou fotos de seu marido Zé Felipe e das filhas Maria Flor e Maria Alice no jatinho particular da família

Nesta quarta-feira, 1, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos acompanhada do marido e das duas filhas. O casal mostrou que irá viajar acompanhado das filhas no jatinho particular da família.

Virginia e o marido, o cantor Zé Felipe, posaram com as filhas em frente à aeronave. No clique também apareciam os funcionários que trabalham para a família, e a mãe de Virginia, Margareth Serrão também sorria para o registro.

O papai coruja posou em uma das poltronas da luxuosa aeronave com as duas filhas, Maria Flor e Maria Alice, que sorriam para o clique. Virginia ainda compartilhou uma foto apenas da filha mais velha, Maria Alice de dois anos.

“Bora para mais uma, que Deus nos acompanhe! Resolução não tão boa, mas o que vale é a companhia. Partiu!”, escreveu a loira na legenda, explicando a resolução da primeira foto, que foi tirada de longe.

A mãe da influenciadora, Margareth comentou desejando uma boa viagem: “Com Deus no comando! Que sejamos felizes na ida, na estadia e na volta. Amém”. E a influenciadora prima de Virginia, Rafaela Fonseca escreveu: “Vão com Deus”. E a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, escreveu: "Deus os acompanhem".

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maria Flor, a bebê mais perfeita do mundo”, declarou uma fã. Uma admiradora ainda elogiou: “Virginia, amo sua alegria de viver. Construiu uma família linda”. Outra seguidora ainda aplaudiu: “Ela é incrível, sempre faz questão de tirar foto com todos (inclusive os funcionários dela)”.

“Gente, a cara dessa Florzinha me encanta. Princesa demais”, elogiou uma fã. Outra seguidora também exaltou Virginia: “Família linda, a Virginia parece tão humilde. Trata os funcionários como se fosse da família. Parabéns pelas filhas, são duas princesinhas”.

O que hoje foram elogios à Virginia, já foi tópico de muita discussão e polêmica na internet. No início desse ano, Virginia viajou com a família para os Estados Unidos. Assim como nesta viagem, a famosa também levou as babás na viagem para cuidarem das duas filhas do casal. A atitude gerou debate e diversas críticas entre os seguidores da loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

O jatinho!

O luxuoso jatinho em que a família faz suas viagens, na verdade, é um presente. Virginia presenteou o marido com a aeronave em seu aniversário de 25 anos. "25 ANOS do meu gato e ELE MERECE TUDO!!! Amor, como sempre te disse, farei tudo que estiver ao meu alcance pra te fazer feliz!! Mais um ano ao seu lado e me sinto muito grata por isso, te amooo!!! Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia ao mostrar a reação do marido com o presente.

O jatinho particular prefixo PP-JFM é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de um terço, algo em torno de R$ 15 milhões.