Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli abrem álbum de fotos de viagem à Bahia

Na Bahia, Ticiane Pinheiro, Cesar Tralli e filha estão em resort de até R$ 3,2 mil a diária

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) e o jornalista Cesar Tralli (51) estão em viagem com a filha Manuella (03) na Bahia, com direito a hospedagem em um resort cujas diárias podem chegar a R$ 3,2 mil. Eles tem aproveitado os últimos dias no local antes de voltarem à rotina e compartilharam momentos do passeio em seus perfis nas redes sociais.

No Instagram, Ticiane abriu o álbum de fotos da viagem ao postar alguns registros fotográficos de Manuella com ela e Tralli na Praia do Forte, localizada na Mata de São João, aproximadamente 80km da capital, Salvador. O jornalista, por sua vez, postou uma foto com elas e se declarou à dupla.

"Meu lugar é aqui: entre vocês. Com essa energia incrível, que a Bahia sempre me traz…Falta a Rafa [Rafaella Justus (13), filha de Ticiane com Roberto Justus (67)], que não pôde vir, mas que está sempre presente nos meus pensamentos, na minha saudade. Pois aprendi a ser pai com ela, e por ela me encanto desde sempre também…", escreveu o jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro curte dia na praia com a filha caçula

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 21, para mostrar que aproveitou o seu dia. A apresentadora encantou os seguidores ao compartilhar uma foto na praia ao lado da filha caçula, Manuella, fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli.

Na imagem, Ticiane aparece com um biquíni amarelo, sem alças, óculos escuros e um boné. Já a pequena veste um branco com estampa de coração. "Sol, mar e muito amor", escreveu a artista ao dividir o registro no feed do Instagram.

Recentemente, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, aproveitou o dia de TBT para revirar o baú e compartilhar algumas fotos da infância. Ao dividir os cliques, Ticiane quis saber se suas filhas, Rafaella e Manuella se parecem com ela.