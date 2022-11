Na Bahia, Ticiane Pinheiro curte dia na praia com a filha caçula: "Sol, mar e muito amor"

Nas redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro postou uma foto aproveitando o dia ao lado da caçula, Manuella

Ticiane Pinheiro (46) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 21, para mostrar como está aproveitando o seu dia.

A apresentadora está curtindo as férias na Bahia ao lado da família, e encantou os seguidores ao compartilhar uma foto na praia ao lado da filha caçula, Manuella (3), fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli (51).

Na imagem, Ticiane aparece usando um biquíni amarelo, sem alças, óculos escuros e um boné. Já a pequena está usando um biquíni branco com estampa de coração. "Sol, mar e muito amor", escreveu a artista ao dividir o registro no feed do Instagram.

Recentemente, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, aproveitou o dia de TBT para revirar o baú e compartilhar algumas fotos da infância. Ao dividir os cliques, ela quis saber se suas filhas, Rafaella (13) e Manuella se parecem com ela. "Hoje é dia de #tbt , e vamos lá… Quem se parece mais comigo? A Rafa ou a Manu?", questionou.

Confira a foto de Ticiane Pinheiro com a filha caçula, Manuella:

