Ticiane Pinheiro recorda fotos da infância e questiona semelhança com as filhas, Rafa e Manu

Em dia de TBT, a apresentadora Ticiane Pinheiro recordou fotos da infância e questionou a semelhança com as filhas

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 18h49

Nesta quinta-feira, 10, Ticiane Pinheiro(46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques antigos.

Aproveitando o dia de TBT, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, revirou o baú e dividiu fotos de vários momentos da sua infância.

Depois, ela quis saber se suas filhas, Rafaella (13) e Manuella (3) se parecem com ela. "Hoje é dia de #tbt , e vamos lá… Quem se parece mais comigo? A Rafa ou a Manu?", questionou a artista na legenda da publicação.

Os internautas trataram de opinar sobre a semelhança nos comentários. "A Manu quando criança e a Rafa hoje, mocinha", afirmou Helô Pinheiro, mãe da apresentadora. "Manu tem seu branquinho do olho", brincou uma seguidora. "Eu achava a Manu a cara do Tralli, mas depois dessas fotos, lembra bem você!", falou outra. "A Rafa se parece mais com você. A Manu na minha opinião, não se parece com você nenhum pouco", comentou uma fã.

Vale lembrar que Rafa é fruto do relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus (67). Já Manu é filha da apresentadora com o jornalista da TV Globo Cesar Tralli (51).

Confira as fotos antigas de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!