Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem em família: "Momentos mágicos"

A atriz Thais Fersoza mostrou as fotos de sua viagem de férias ao lado dos familiares e amigos

Thais Fersoza (38) encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao dividir uma sequência de cliques ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou diversas fotos da viagem de férias que fez ao lado do marido, Michel Teló (41), dos filhos do casal, Melinda (6) e Teodoro (5), além de outros familiares e amigos, e celebrou os momentos mágicos que viveram juntos.

"Pra começar fevereiro, alguns momentos mágicos que fizeram meu janeiro ainda mais especial! Foram dias assim... cercados de amor, aventura e diversão! Férias incríveis! Obrigada família e um tantão de amigos (queria que desse pra colocar pelos menos 30 fotos nesse carrossel! Hahaha) que encontramos nas férias esse ano! Foi muito especial! Feliz fevereiro!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os cliques encantaram os internautas, que encheram a postagem de elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "As crianças estão enormes e cada vez mais lindas", escreveu outra. "Que fofos. Que Deus abençoe", falou uma admiradora.

Confira as fotos de Thais Fersoza ao lado da família:

Thais Fersoza fala sobre voltar a atuar

Em entrevista exclusiva à CARAS, Thais Fersoza falou sobre a boa fase pessoal e profissional, e revelou se sente saudades de atuar em novelas. "Nesse momento, não me vejo fazendo novela de novo. Não agora. Estou realizada com o que conquistei como comunicadora. Amo atuar, é uma arte que acho linda, mas, no momento, o que está me completando como profissional é me dedicar a apresentar. É isso que, hoje em dia, faz brilhar meus olhos", confessou ela em um trecho da entrevista.

