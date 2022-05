Tadeu Schmidt mostra perrengue que passou com a esposa durante suas férias

Tadeu Schmidt e sua esposa foram para um jantar em sua viagem de férias e passaram por perrengue

Tadeu Schmidt (47) está aproveitando suas merecidas férias! Mas mesmo assim o apresentador do BBB 22 não conseguiu escapar de um perrengue quando foi jantar com a esposa!

O ex-apresentador do Fantástico compartilhou em seu Instagram nesta sexta-feira, 13, o que aconteceu quando ele e sua esposa Ana Cristina foram jantar durante a viagem.

Na primeira foto, o apresentador mostrou mesas para um jantar ao ar livre na praia sob a luz da lua. Na legenda, Tadeu escreveu: "Foto 1: Nossa! Jantar na areia da praia, à luz do luar e das tochas num cenário deslumbrante".

Porém, na segunda foto o irmão de Oscar Schmidt revelou como realmente foi o jantar. "Foto 2: É lindo mesmo, mas vamos jantar lá dentro, onde o restaurante se parece com qualquer restaurante do mundo? É que tá ventando lá fora...".

No final da legenda, o apresentador perguntou para seus seguidores se eles encarariam o vento ou iriam preferir jantar dentro do restaurante: "O que você faria? Enfrentaria o ventinho, prenderia o cabelo, seguraria o guardanapo, pra não abrir mão desse evento romântico? Ou seria 'desanimado' como o casal Schmidt, preferindo o conforto e abrindo mão do visual?".

E os seguidores de Tadeu se identificaram com ele e Ana Cristina! Nos comentários, a maioria dos fãs de Tadeu revelou que faria igual o casal e entraria no restaurante. "Eu iria para o conforto também", comentou um seguidor. Outra fã escreveu: "Preferiria o conforto. O que importa é a companhia".

