Tadeu Schmidt mostra fotos das férias após o BBB 22

Tadeu Schmidt curte os dias de descanso com a esposa em destino na praia

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 19h03

O apresentador Tadeu Schmidt (47) está curtindo as suas merecidas férias após comandar o Big Brother Brasil 22, da Globo. Ele e a esposa, Ana Cristina, foram relaxar em um destino com praia e o comunicador mostrou algumas fotos nas redes sociais.

“Minha maior preocupação, no momento: 'quantas horas eu consigo passar numa rede sem cair?'. Tirar férias é sempre bom. Mas descansar depois de se esforçar ao máximo e entregar toda a sua energia em um projeto bem-sucedido é bom demais”, disse ele.

Tadeu Schmidt se emociona com homenagem no Domingão com Huck

O apresentador Tadeu Schmidt participou do programa Domingão com Huck no último final de semana e falou sobre sua emoção ao preparar os discursos de eliminação durante o Big Brother.

“Eles eram autorais, mas também tinha um trabalho de equipe. O que eu mais guardo com carinho é o momento para finalizar o discurso. Eu pedia para sentar com o pessoal e passava o texto a limpo. A gente lapidava a ideia e sempre ficava melhor. E, como sou chorão, também precisava ensaiar várias vezes para não chorar ao vivo”, disse ele.

Além disso, ele também ganhou um depoimento do diretor Boninho (60). “Você chegou e abraçou a gente com todo carinho. Logo de cara, no primeiro programa, fez um hole in one. Você é um cara especial, que todo mundo ama. A gente só tem a dizer que você faz parte da nossa família”, comentou.