Sem os filhos, Sabrina Petraglia curte viagem romântica com o marido

Sabrina Petragliausou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para postar algumas fotos curtindo as férias ao lado do marido, Ramón Velázquez. Após passar alguns dias em Portugal, a atriz e o amado foram para a Espanha.

Ao surgir sorridente com o marido enquanto turista pelo local, a artista aproveitou para falar sobre o período de descanso sem os três filhos. O casal, que está morando em Dubai, são pais de Gael, de 4 anos, Maya, de 2, e Léo, de 1 ano, e ela confessou que é a primeira vez que consegue viajar e relaxar sem preocupação.

"Passando pra mostrar o semblante fresco, descansado e feliz dessa mamãe aqui. Acho que essa foi a primeira vez que consegui relaxar de verdade longe das crianças. Desde que me tornei mãe, a tensão me tomou. Eu amo ser mãe, a maternidade me despertou muito sentimentos incríveis, mas vivo em um estado de alerta constante. Tenho dificuldade de conseguir, de me permitir descansar. Meu sono é leve e estou sempre preocupada. Gael, Maya e Léo são pequenos demais e a responsabilidade pesa pra mim. Sem falar no cansaço, no tempo pra Sabrina que é escasso, no tempo de casal que também é e no perrengue que é administrar tudo sendo perfeccionista e controladora do jeito que sou", disse Sabrina no começo do texto.

A atriz contou que os filhos ficaram com os avós, e ela se permitiu aproveitar a viagem com o marido, sem ficar toda hora pensando nas crianças. "Nesta viagem, abri mão e me entreguei ao descanso. Os avós cuidaram de tudo, evitei ficar perguntando demais e relaxei mesmo! Aproveitei pra curtir o meu marido e nutrir essa parceria de 12 anos. Ramon exigiu que tirássemos essas férias e foi a melhor coisa que fizemos", acrescentou.

Por fim, ela ressaltou a importância de ter um momento para o casal. "Foi importante sentir o quanto a gente se gosta e respeita independente dos filhos. Pude me apaixonar outra vez e, desta vez, não pelo papai Ramon como acontecia desde 2019, me apaixonei outra vez pelo homem que ele é, por como ele pensa, olha… age. Fim de férias, relação aquecida. Pais felizes, filhos felizes também!", finalizou.

