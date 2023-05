Sabrina Petraglia reflete sobre mudança para Dubai com a família: ''Dias maravilhosos, outros nem tanto''

Prestes a completar seis meses em Dubai, atriz Sabrina Petraglia fala sobre os altos e baixos e os dias difíceis com a nova vida

A atriz Sabrina Petraglia (39) usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 26, para falar sobre os quase seis meses da mudança com a família para Dubai, nos Emirados Árabes.

Em publicação em sua conta oficial no Instagram, a artista, que está morando na cidade com o marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e os três filhos do casal, Gael (4), Maya (2) e o pequeno Léo, de um aninho, publicou cliques em que aparece com o caçula e fez uma reflexão sobre os sonhos e os altos e baixos da vida.

"Prestes a completar 6 meses da grande mudança da minha vida, e aos pés da maior roda de observação do mundo - “Ain Dubai”, ou O Olho de Dubai - percebo que hoje, meus olhos enxergam um horizonte inalcançável antes. O sobe e desce, o movimento, tudo se assemelha ao nosso dia a dia, nossas rotinas, nossos desejos e intenções", começou escrevendo.

"Hoje, entendo que do ponto mais “alto da roda”, conseguimos vislumbrar nossos sonhos e projetos com o olhar cheio de esperança e felicidade, por mais longe que pareçam estar. Mas como tudo que se movimenta, a “roda” desce. É nesse momento que precisamos nos lembrar que isso é apenas o “intervalo”, um tempo de se refletir, repensar, apreciar o que está a nossa volta e perto dos olhos, tomar fôlego para a subida; mas, sempre com a certeza de que em breve, aquele horizonte lindo do topo estará diante dos nossos olhos mais uma vez", continuou.

"Assim é a roda, assim é a vida, e assim também tem sido meus dias aqui. Alguns maravilhosos, outros nem tanto, mas confiante de que é esse movimento que torna essa “volta” tão interessante e rica.

Que a gente se divirta e contemple a cada ponto, a cada altura, da nossa roda da vida; a beleza dela está onde nossos olhos podem alcançar! Sigamos!", finalizou Sabrina.

Confira a reflexão de Sabrina Petraglia sobre a mudança para Dubai com a família:

Sabrina Petraglia encanta ao mostrar os primeiros passos do caçula

A atriz Sabrina Petraglia, que está morando em Dubai com a família, encantou os seguidores nas redes sociais ao dividir um momento especial da vida do filho mais novo! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja mostrou o pequeno Léo, que completou seu primeiro aninho no dia 12 de abril, dando seus primeiros passos.

Nas imagens, Léo aparece caminhando pela sala de sua casa e brincando com uma bexiga vermelha. "Léo e seus primeiros passos", babou Sabrina na legenda da publicação, usando um emoji de coração vermelho.