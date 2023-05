Sabrina Petraglia encanta ao mostrar os primeiros passos do filho caçula

Morando em Dubai com a família, atriz Sabrina Petraglia exibe momento em que o herdeiro mais novo, Léo, aparece dando os primeiros passos

A atriz Sabrina Petraglia (39), que está morando em Dubai com a família, encantou os seguidores nas redes sociais, no domingo, 07, ao dividir um momento especial da vida do filho mais novo!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja mostrou o pequeno Léo, que completou seu primeiro aninho no dia 12 de abril e é fruto de seu casamento com o engenheiro Ramón Velázquez, dando seus primeiros passos.

Nas imagens, Léo aparece caminhando pela sala de sua casa e brincando com uma bexiga vermelha. "Léo e seus primeiros passos", babou Sabrina na legenda da publicação, usando um emoji de coração vermelho.

"Como cresceu esse leãozinho!!", "Explosão de fofura!", "Ele andou rápido né?", "Quanta fofura", "Coisa mais linda", elogiaram os fãs nos comentários do post.

Vale destacar que além de Léo, Sabrina e Ramón também são pais de Gael (4) e Maya, de 2, que aparecem ao fundo no registro postado pela famosa na web.

Confira o caçula de Sabrina Petraglia dando os primeiros passos:

Sabrina Petraglia celebra 4 anos do primogênito

A atriz Sabrina Petraglia e o marido, o engenheiro Rámon Velázquez viveram dia de festa recentemente. Isso porque, o filho primogênito do casal, Gael, completou quatro aninhos de vida. A família decidiu fazer uma comemoração intimista para não deixar a data especial passar em branco. Nas redes sociais, a famosa surgiu agarradinha com herdeiro ao compartilhar uma série de cliques da festinha que teve como tema principal muita diversão e alegria.

No fundo dos registros, dá para ver que Sabrina organizou uma mesa cheia de doces e com decorações de carrinho de Formúla 1.

"Celebrando... a sua vida, a sua presença, a força da sua proteção, a sua saúde e alegria. Faz 4 anos que você chegou e transformou as nossas vidas, me tornou mãe pela primeira vez. São 4 anos do meu melhor papel, dos momentos mais intensos e lindos", começou escrevendo.