Sabrina Petraglia celebra quatro aninhos do primogênito em Dubai: "Transformou nossas vidas!"

Na companhia da família, atriz Sabrina Petraglia celebra quatro aninhos do pequeno Gael com festa intimista em Dubai

A atriz Sabrina Petraglia (39) e o marido, o engenheiro Rámon Velázquez viveram dia de festa na última terça-feira, 02. Isso porque, o filho primogênito do casal, Gael, completou quatro aninhos de vida.

A família que agora está morando em Dubai, decidiu fazer uma comemoração intimista para não deixar a data especial passar em branco. Nas redes sociais, a famosa surgiu agarradinha com herdeiro ao compartilhar uma série de cliques da festinha que teve como tema principal muita diversão e alegria.

No fundo dos registros, dá para ver que Sabrina organizou uma mesa cheia de doces e com decorações de carrinho de Formúla 1.

"Celebrando... a sua vida, a sua presença, a força da sua proteção, a sua saúde e alegria. Faz 4 anos que você chegou e transformou as nossas vidas, me tornou mãe pela primeira vez. são 4 anos do meu melhor papel, dos momentos mais intensos e lindos. Você é gentileza, alegria, carinho, força e doçura. Gael sapeca que gosta de carros, pistas e bicicleta, eu te abençoo com todo o meu amor! Feliz 4 anos aqui, com a gente! Obrigada", escreveu a mãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, admiradores e amigos da família se derreteram pelo garotinho com mensagens de felicitações. "Parabéns Gael! Muitas Alegrias Boa Sorte Saúde", desejou Betty Faria. "Essas crianças são a cara do pai impressionante", observou mais uma. "Seus filhos são lindos, quero apertar esse bebê de tão fofo", elogiou uma terceira.

Vale ressaltar que além do aniversariante, Sabrina também é mamãe de Maya (2) e do caçulinha Léo, que completou um ano no último dia 12.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SABRINA PETAGLIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Em Dubai, Sabrina Petraglia celebra aniversário de 40 anos com a família

A atriz Sabrina Petraglia reuniu a família para celebrar seu aniversário de 40 anos com um passeio de barco luxuoso em Dubai, onde mora com o marido, e os três filhos, Gael, Maya e Léo.

“Confesso que nunca pensei que estaria comemorando essa data do outro lado do mundo, em uma realidade completamente diferente da que vinha experimentando nos últimos anos. Navegando ali pelas águas do Golfo, me peguei pensando em toda a minha jornada até aqui.", iníciou.

E prossegiu:"Assim, entendo que sim, Meus 40 anos são um marco de uma vida feliz, cheia de nuances e movimentos, mas acima de tudo, uma vida vivida com intensidade e verdade. Que assim seja pelos próximos muitos anos que estão por vir!", refletiu ela sobre a chegada dos 40 anos com uma publicação nas redes sociais.