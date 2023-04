Em Dubai, Sabrina Petraglia celebra aniversário de 40 anos com a família

Atriz Sabrina Petraglia comemora a chegada dos 40 anos com passeio luxuoso ao lado da família nos Emirados Árabes

A atriz Sabrina Petraglia tem motivos de sobra para comemorar! Nesta segunda-feira, 17, a artista reuniu a família para celebrar seu aniversário de 40 anos com um passeio de barco luxuoso em Dubai, onde mora com o marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e os três filhos, Gael (3), Maya (2) e Léo (1), desde janeiro deste ano.

Com uma publicação nas redes sociais, Sabrina abriu o álbum da celebração, além de comemorar a chegada dos 40 anos e a mudança para o novo país: “Confesso que nunca pensei que estaria comemorando essa data do outro lado do mundo, em uma realidade completamente diferente da que vinha experimentando nos últimos anos”, iniciou.

Em seguida, Sabrina abriu o coração sobre a chegada da data significativa: “Navegando ali pelas águas do Golfo, me peguei pensando em toda a minha jornada até aqui”, escreveu sobre o passeio especial e se derreteu com a visita da família, agradecendo o carinho e amor de seu pai, marido, filhos e amigos que participaram da celebração íntima.

Para finalizar, Sabrina vibrou com a nova idade: “Assim, entendo que sim, Meus 40 anos são um marco de uma vida feliz, cheia de nuances e movimentos, mas acima de tudo, uma vida vivida com intensidade e verdade. Que assim seja pelos próximos muitos anos que estão por vir!”, e concluiu a publicação, que recebeu centenas de parabenizações na rede social.

