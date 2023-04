Em Dubai, Sabrina Petraglia celebra o primeiro aninho do caçula: ''Menino que tanto nos ilumina''

Morando em Dubai com a família, atriz Sabrina Petraglia faz festa para comemorar o primeiro aniversário do filho mais novo, Léo

A atriz Sabrina Petraglia (39), que está morando em Dubai com a família, usou as redes sociais para parabenizar seu filho mais novo, que completou o primeiro aninho de vida!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista mostrou que organizou uma festa temática para o pequeno Léo, que fez aniversário no último dia 10, com decoração bem colorida com animais, um menininho e sol.

Em uma das imagens, Sabrina aparece sorridente ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos herdeiros, Gael (3), Maya (2) e o aniversariante. Na legenda, a atriz ainda comentou sobre o primeiro ano de vida de um bebê ser difícil tanto para o pequeno, quanto para a mãe.

"Ontem, comemorei o primeiro ano do meu “grandão”, meu filho caçula. O primeiro ano de vida de um bebê e de uma mãe é muito delicado; o bebê ainda está vulnerável e totalmente dependente. Já na mãe, os sentimentos da gestação ainda estão latentes. A simbiose é real, potente, quase que tangível. De dois corpos antes juntos e separados no momento do parto, nos tornamos de novo um, como se o cordão que nos unia na gravidez ainda estivesse ali. Quando o bebê cruza a barreira do tempo de 1 ano, é uma vitória para ambos", iniciou ela.

"Aquele cordão que ainda parecia tão real e visível, embora não esteja mais nos conectando, começa que como mágica a se tornar mais extenso, como se nos indicasse que agora podemos nos permitir de fato sermos dois, mãe e filho, seguindo seus caminhos juntos, porém, com trajetórias únicas. É forte, é lindo, é gratificante e emocionante celebrar esse ciclo!", continuou ela, que ainda agradeceu à equipe responsável pela organização da festa e roupas.

"Então, 12 meses, 1 ano, 1 volta completa em torno do sol que esse menino que tanto nos ilumina comemora hoje. Que você seja sempre luz, meu amor, e que nos dê a alegria do seu calor e presença infinitamente. Feliz Primeiro Ano para nosso Léo, nosso sol, nosso amor!", finalizou a mamãe coruja.

Sabrina Petraglia mostra primeiro café da manhã típico de Dubai

Sabrina Petraglia aproveitou uma nova experiência. A atriz, que está morando em Dubai com a família, tomou, pela primeira vez, um café da manhã tipicamente árabe e compartilhou o momento. Ela falou um pouco sobre a culinária local e também explicou curiosidades. A cafeteria onde estava fica no distrito de Al Fahidi, no bairro de Bur Dubai, um dos mais antigos da cidade.

"São cerca de 50 casas mantidas pelo Governo a fim de preservar a história da época da pesca da pérola, e que hoje funcionam abrigando museus e espaços interativos para atender ao público", explicou.

A atriz comentou que em Dubai, é admirável a hospitalidade. O café árabe é servido com tâmaras, além de acompanhamentos como queijo halloumi, zaatar, geleia de rosas e pão feito em forno de pedras.

