Sabrina Petraglia fala sobre primeiro café da manhã típico de Dubai: "Delícia"

Sabrina Petraglia compartilhou a experiência e mostrou a culinária local

Sabrina Petraglia (39) aproveitou uma nova experiência. A atriz, que está morando em Dubai com a família, tomou, pela primeira vez, um café da manhã tipicamente árabe e compartilhou o momento.

Ela falou um pouco sobre a culinária local e também explicou curiosidades. A cafeteria onde estava fica no distrito de Al Fahidi, no bairro de Bur Dubai, um dos mais antigos da cidade.

"São cerca de 50 casas mantidas pelo Governo afim de preservar a história da época da pesca da pérola, e que hoje funcionam abrigando museus e espaços interativos para atender ao público", explicou.

A atriz comentou que em Dubai, é admirável a hospitalidade. O café árabe é servido com tamaras, além de acompanhamentos como queijo halloumi, zaatar, geleia de rosas e pão feito em forno de pedras.





Sabrina Petraglia abre o coração sobre adaptação do filho em escola de Dubai: "Não fala inglês ainda"

Sabrina Petraglia comentou sobre a adaptação do filho, Gael, na nova escola nos Emirados Árabes Unidos. A atriz revelou que ele está se dando bem, mas ainda tem dificuldades em se comunicar.

"Ele foi super bem, não chorou e não estranhou, porque é novidade. Agora não sei como vai ser a semana que vem quando essa novidade passar e ele entender que todos os dias vai estar lá, mas acho que ele vai ficar bem com isso", começou.



"Está animado, adorando conhecer amiguinhos novos. Acho que as crianças tem uma linguagem própria, tipo linguagem de sinais, a comunicação deles é diferente da nossa, por isso que ele está super bem, mesmo não falando inglês ainda", continuou.

De acordo com a Sabrina, a metodologia de ensino em Dubai é bastante diferente do que conhecemos no Brasil. Para ela, as crianças tem um tempo maior para criar, imaginar e observar na escola.



"Tem uma horta, onde cada criança tem um espaço particular para ajudar a regar e a cuidar, sala para aulas de pilates, yoga e meditação, mini cozinha para assar e cozinhar e cantinho da leitura, onde podem relaxar e ler com a professora na área externa", finalizou.