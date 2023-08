Sasha Meneghel abre álbum de viagens ao Havaí com Bruna Marquezine

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine também estavam acompanhadas de João Figueiredo, marido da filha de Xuxa, em sua passagem por Honolulu, no Havaí

No início de agosto, a atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário de 28 anos em viagem aos Estados Unidos. Ao lado de sua melhor amiga Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, e do marido da loira, João Figueiredo, ela curtiu dias de sol em Honolulu, no Havaí.

A estrela do filme Besouro Azulfoi surpreendida pelo casal, que passou muito tempo curtindo essa nova fase na vida da amiga viajando pelos Estados Unidos. Juntos, eles aproveitaram as lindas paisagens dos Estados Unidos e até se uniram para ir ao show de Taylor Swift, em Los Angeles.

As fotos da viagem, no entanto, só vieram bem depois. Nesta quinta-feira, 17, Sasha abriu o álbum de fotos do passeio pelo Havaí aos seus seguidores do Instagram. Nos registros, ela aparece grudadinha com Marquezine, exibindo paisagens de tirar o fôlego, com direito a arco-íris, pôr-do-sol e um lindo mar.

A modelo também apareceu em clima de romance com seu marido, João Figueiredo, com quem se casou em julho de 2021. O casal foi clicado usando roupas combinando e curtindo ao máximo seus dias na cidade litorânea.

"Honolulu", escreveu Sasha na legenda, com direito a muitos emojis praianos. Nos comentários, Bruna Marquezine se declarou para a amiga. "Te amo", escreveu a atriz. Xuxa também se derreteu pelo álbum de fotos da filha. "Coisa mais linda... ver você com sua amiga de infância e sua paixão da vida me enche o coração… tua alegria é a minha", declarou a apresentadora.

E os seguidores não deixaram de babar pelas fotos. "O arco-íris abençoando e coroando vocês", apontou fã. "Dá prazer de ver a amizades delas", disse outro. "Amizade de milhões", enalteceu mais um. "Você e a Bruna são tão lindas juntas!", disparou admirador. "Quanto amor!", disse outro.

Confira a publicação: