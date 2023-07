Sabrina Sato encanta ao abrir álbum de viagem com a herdeira, Zoe

Quanta fofura! Apresentadora Sabrina Sato encanta seguidores ao compartilhar momentos especiais em Nova York com a filha, Zoe

A apresentadora Sabrina Sato encantou seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 31, ao compartilhar um álbum de fotos de uma viagem repleta de momentos especiais ao lado de sua primogênita, Zoe, que está com quatro anos. Em Nova York, nos Estados Unidos, a menina apareceu esbanjando fofura!

Na capa do álbum Zoe, que é fruto do relacionamento entre Sabrina e o ator Duda Nagle, dá um show de fofura e espontaneidade ao aparecer abraçadinha e dando um beijão na mamãe coruja. Na sequência, a herdeira também surgiu sorridente ao lado da vovó, Kika Sato Rahal, em um passeio ao ar livre pelo Central Park.

Sabrina também acrescentou algumas fotos de seus looks na viagem, além de incluir alguns vídeos de momentos divertidos com alguns amigos e com a filha.. A conexão única entre as duas transpareceu nos registros e os seguidores fizeram questão de deixar muitos elogios: “Nossa, como a Zoe tá grande”, elogiou uma fã. “Que amores”, comentou outra. “Sou fã dessa família”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Vale lembrar que os pais da pequena Zoe se separaram recentemente. Sabrina e Duda anunciaram a separação no fim de março deste ano, após sete anos de união. No comunicado divulgado nas redes sociais na época, os artistas evidenciaram que deixaram a relação como casal, mas que pretendem manter a união no amor e cuidado com a herdeira.

