Romana Novais abre álbum de viagem com a família e caçula rouba a cena: ''Uma boneca''

Influenciadora digital e médica Romana Novais compartilha novas fotos de férias ao lado do marido, Alok, e dos filhos em Ibiza

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 11h26

Curtindo férias na companhia da família, a médica e influenciadora digital Romana Novais (31) abriu novo álbum de fotos ao lado do marido, Alok (31), e dos filhos!

Aproveitando viagem em Ibiza com o DJ e os herdeiros do casal, Ravi (2) e Raika, de um aninho, a mamãe coruna publicou sequência de registros do momento de diversão da família na praia.

Nas imagens, publicadas no Instagram, é possível ver Alok com a filha em banho de mar, as crianças surgiram se divertindo em uma piscina em iate, Romana brincando com os pequenos na areia e saindo da água no estilo De Férias Com O Ex.

"Colecionando momentos com os amores da minha vida!! Que a alegria das crianças contagie vocês também", escreveu Romana Novais ao legendar a publicação.

"Sou apaixonada por vocêsss e você consegue ficar ainda mais gata", disse Gabriela Versiani nos comentários. "Amo infinito", babou a avó, Ekanta Jake. "Gostosos demaissss titioooo", falou Bhaskar, irmão de Alok. "Eita família bonita!!", "Família abençoada", escreveram alguns internautas.

A caçula da família chamou atenção dos fãs pela fofura e recebeu elogios na web."A Raika é tão fofinha, ela tem uma energia tão linda, mesmo tão pequena", disse uma admiradora. "Uma boneca linda", elogiou outra. "Eu não posso com a Raika", destacou uma terceira. "Como a Raika cresceu", reparou mais uma.

Romana Novais abre álbum de viagem com a família:

Romana Novais mostra banho de espuma dos filhos em barco

Recentemente, Romana Novais encheu seu feed de amor ao exibir um momento fofo com os filhos durante a viagem da família! A médica publicou uma sequência de registros encantadores dos herdeiros Ravi e Raika, se divertindo durante passeio de barco em banho de espuma. A mamãe coruja posou combinando o look com estampa de zebra com a caçula e se derreteu pelos filhos: "Amo essa bagunça!!!! Faço de tudo pra ver esses sorrisos, meus filhos!!!!".

